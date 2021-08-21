За прошедшие сутки, 20 августа, в Украине зафиксировали 1 732 новых подтвержденных случая коронавируса. Среди заболевших 104 ребенка и 32 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки:

госпитализировали - 616 человек,

выздоровели - 763,

умерли - 38.

Всего сделали около 55 тысяч тестов разными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

городе Киев - 232,

Харьковской области - 156,

Днепропетровской области - 148,

Одесской области - 127,

Запорожской области - 119.

Последний раз, более 1,7 тысяч новых случаев за сутки фиксировали в Украине 9 июня.

Ранее мы писали о том, что председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин против коронавируса до конца сентября 2021 года.

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