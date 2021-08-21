Коронавирус в Украине: с июня зафиксирован новый рекорд [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 20 августа, в Украине зафиксировали 1 732 новых подтвержденных случая коронавируса. Среди заболевших 104 ребенка и 32 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки:
- госпитализировали - 616 человек,
- выздоровели - 763,
- умерли - 38.
Всего сделали около 55 тысяч тестов разными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- городе Киев - 232,
- Харьковской области - 156,
- Днепропетровской области - 148,
- Одесской области - 127,
- Запорожской области - 119.
Последний раз, более 1,7 тысяч новых случаев за сутки фиксировали в Украине 9 июня.
Ранее мы писали о том, что председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин против коронавируса до конца сентября 2021 года.
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