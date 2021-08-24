В ізраїльських школах почнуть вакцинувати підлітків проти коронавірусу [ Редактировать ]
В Ізраїлі підлітків вакцинуватимуть у школах. Пункти імунізації відкриють на території навчальних закладів, а щеплюватимуть під час занять. В уряді зазначають - до таких дій вдаються, щоб уникнути повторного закриття садочків, шкіл та університетів.
Водночас у МОЗі повідомили: приблизно 30 відсотків дітей від 12 до 15 років уже вкололи дві дози протиковідної вакцини.
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