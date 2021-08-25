В Грузии во время поездки по горной дороге в овраг сорвался автомобиль, в котором находилась семья с ребенком. Трагедия произошла на перевале Годердзи. Об этом сообщает портал "РИА Новости".

Во время падения транспортное средство перевернулось 20 раз. В результате аварии несовместимые с жизнью травмы получил ребенок. ДТП случилось в высокогорном районе Аджария. Автомобиль принадлежал иностранным гражданам.

Отмечается, что в настоящее время все обстоятельства жуткого происшествия выясняют правоохранители. Также водитель и пассажирка автомобиля были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Читайте также, семь человек погибли в результате падения пассажирского микроавтобуса в пропасть на северо-западе Пакистана. Еще трое травмированы, очевидно, фургон двигался с чрезмерной скоростью и не успел затормозить перед резким поворотом.

Кроме того, в Грузии микроавтобус с пассажирами упал с 80-метровой высоты. В результате - погибли 12 человек, несмотря на сложные рельефные и метеорологические условия, спасательные работы ведутся в непрерывном режиме.

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