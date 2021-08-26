Три місяці тому, у травні, президент Байден дав розвідці 90 днів, щоб скласти для нього звіт.

Доповідь про причини виникнення вірусу представила президентові США американська розвідка. Працювали над дослідженням, яке цікавить увесь світ, три місяці. Що з'ясували опертивники й науковці - розкаже Дмитро Анопченко.

Три місяці тому, у травні, президент Байден дав розвідці 90 днів, щоб скласти для нього звіт. Об'єднати всі дані - і від науковців, і від конфіденційних джерел, - і нарешті сказати і йому, і світові: як почалося поширення коронавірусу? Після контакту людини з інфікованою твариною? Чи все ж таки був витік з китайської лабораторії?

Розвідка терміни дотримала, в останній день доповідь таки надіслали в Білий дім. Проте, як з'ясувала преса, остаточної відповіді навіть Глава держави так і не отримав. Різні розвідувальні відомства надали різні дані, спільної думки знайти не змогли.

Як виправдання кажуть: не найкращим чином оснащені для розв'язання цього питання. Мовляв, виникнення причин пандемії все ж таки мають встановлювати вчені, а не спецслужби. Що змогли - зробили, перевірили дані своїх інформаторів і агентів у Китаї.

Так, є підозри, що китайці працювали над вивченням і модифікацією коронавірусу в Уханській лабораторії. Що звідти і стався витік. Натяків і дивних фактів чимало, але прямих доказів за цей час так і не знайшли. А без них і Білий дім діяти не може.

Речниця адміністрації, Джен Псакі, на брифінгу для преси пообіцяла, що документ тепер розсекретять і опублікують. Щоб кожен сам міг переконатися - що знає розвідка і які є факти. Питання лише - як скоротити відкритий варіант доповіді, щоб джерела розвідки не скомпроментувати.

А президентові, схоже, доведеться вкотре надати спецслужбам ще 90 днів. Щоб вони таки знайшли нові факти і докази. Адже коронавірус, який нас із вами вже котрий рік тероризує, тема настільки резонансна, що люди досі вимагають відповідей.