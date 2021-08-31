До цього візиту кроки назустріч приурочили і у Білому домі - і це важлива новина.

Головна подія для України сьогодні - початок візиту президента Зеленського до США. Зустріч лідерів перенесли на завтра, але й сьогодні - важливий та насичений день. Буквально за кілька годин українська та американська сторони підпишуть у Вашингтоні Безпекову угоду.

Що саме передбачатиме цей документ? І чому офіційний Київ покладає на нього стільки сподівань? Про це розповість наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко з Вашингтона.

Однією з перших зустрічей в рамках американського візиту Зеленського, очікувано, є перемови тут, у Пентагоні. Вони призначені на другу годину дня за місцевим часом (це дев'ята вечора за Києвом), і американці, щоб підкреслити рівень партнерських відносин, навіть церемонію біля входу організують - із почесним караулом і міністром оборони Ллойдом Остіном, який зустрічатиме українців на сходах.

Всі ці знаки уваги, звісно ж, приємні, але що стоїть за ними? І чи не обмежиться одними лише урочистостями? В українській делегації запевняють, що "ні", і неофіційно пояснюють (а формальне повідомлення для преси планують оприлюднити лише після зустрічі), що сьогодні у Пентагоні два міністри, український і американський, ще й підпишуть кілька документів, зокрема головний для Києва - щодо оборонного партнерства.

Тут є певна плутанина навколо термінів: з українського боку я часто чую слово "угода", джерела з американського боку пояснили мені, що цей офіційний папір матиме статус - як тут це називають - "framework" (тобто, ймовірніше, "угода про наміри"). Але в будь-якому разі, які б у фіналі не були юридичні формальності, це документ, на який в Україні покладають багато сподівань, і який не один місяць із Пентагоном та Дерджепом узгоджували.

Американські дипломати сказали мені, що востаннє домовленість такого масштабу укладали п'ять років тому, тож є нагальна потреба її змінити і оновити. Що вона дає?

В українській делегації я почув доволі оптимістичну заяву - мовляв, отримаємо завдяки одній тільки цій угоді більше, ніж певним країнам надає статус головного партнера США поза НАТО, якого Україна певний час добивалася, але тепер вже не намагається отримати.

Наскільки це відповідає дійсності, чи не є надто оптимістичним, ми побачимо, коли документ сьогодні підпишуть у остаточній редакції. Але у будь-якому разі(за словами джерел, знайомих із текстом) - там детально розпишуть і напрямки військово-технічного співробітництва, і плани та обсяги щодо безпекової допомоги.

У Києві давно прагнули, щоб нова адміністрація, адміністрація Байдена, якимось чином закріпила письмово свої зобов'язання щодо військової підтримки України - щоб це не було на рівні самих лише обіцянок, і щоб не могли раптом зупинити якісь транші чи постачання техніки та зброї, як сталося за Трампа, що і призвело до імпічменту… І таким запобіжником в українській делегації якраз і вважають документ, який підпишуть сьогодні.

До цього візиту кроки назустріч приурочили і у Білому домі - і це важлива новина. Напередодні закритий брифінг для преси провела високопосадовиця американської адміністрації (знову ж таки тут існує правило, що я не можу розголошувати посаду й ім'я) - але це одна з ключових чиновниць, яка відповідає за Україну.

Зеленському і українській делегації про це повідомлять буквально зараз, під час розмови у Пентагоні, а нам вже неофіційно сказали, що Білий дім спрямував у Конгрес повідомлення про виділення нового пакету безпекової допомоги Україні - на 16 мільйонів доларів. І це, зокрема, надання Києву як нелетальних засобів, так, увага, і додаткових "Джавелінів", протитанкових систем.

І таким чином загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США (яку надавали з 2014 року) в сумі сягне двох із половиною мільярдів, оскільки лише цього року з метою безпеки Вашингтон надасть Києву 400 мільйонів доларів.