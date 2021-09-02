Наслідки урагану "Айда": штат Меріленд затопило [ Редактировать ]
Відголоски урагану Айда затопили Меріленд. Через рясні опади у частині штату залило дороги, містом Аннаполісом пронісся торнадо. Буревій вдарив по Атлантичному узбережжю США на початку тижня.
Жертвами негоди стали вже шестеро людей. Зокрема, двоє - співробітники енерго-компанії, які загинули, намагаючись відновити електро-мережу. Без електро-постачання досі залишаються близько мільйона споживачів.
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Так місцева влада хоче уникнути мародерства та грабіжництва на період, поки місто та його околиці знеструмлені внаслідок урагану "Айда". За словами правоохоронців, у Новому Орлеані активізувалися грабіжники та, як наслідок, зріс рівень злочинності.
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Одна людина загинула у США через потужний ураган Іда. Шторм четвертої категорії набрав сили і вдарив по Луїзіані. Найбільше перепало місту Новий Орлеан.
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