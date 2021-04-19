В киевской многоэтажке обнаружили артиллерийские боеприпасы [ Редактировать ]
Возле почтовых ящиков в подъезде столичного жилого многоэтажного в Деснянском районе дома были найдены два артиллерийских снаряда Д-122 мм и Д-76 мм
Жильцы немедленно вызвали на место взрывотехников, которые вывезли опасные предметы из дома на улице Курчатова, 13. Известно, что в тот же день в Дарницком районе Киева обнаружили снаряд Д-122 миллиметра и минометную мину Д-50 миллиметров.
Отмечается, что в ГСЧС рассказали, что с начала 2021 года в столице нашли 73 боеприпаса со времен Второй мировой войны. Все найденные предметы были обезврежены на полигоне вдали от мест жительств людей.
Читайте также, в одном из гаражных кооперативов Харькова правоохранители обнаружили тайник, где было спрятано несколько видов оружия, гранатометы и боеприпасы. Идут следственные действия, а сам владелец гаража задержан и находится в следственном изоляторе.
Кроме того, на Донбассе, в селе Благодатное Донецкой области, произошел жуткий инцидент - подросток распилил боеприпас и подорвался на нем. Устройство сдетонировало, пострадавшего парня сразу госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести.
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