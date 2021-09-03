Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій проти Лукашенка. Там наголосили - усе через те, що той використовує мігрантів як відповідь на попередні обмеження ЄС. І додали - таке нехтування з боку Лукашенка не допоможе скасувати санкції проти Білорусі, а навпаки, призведе до запровадження нових.

Нагадаю, ЄС уже запровадив чотири пакети персональних санкцій - за фальсифікацію президентських виборів і придушення протестів. А також економічних, після посадки літака Ryanair.