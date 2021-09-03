ЄС посилить санкції проти Лукашенка через мігрантів [ Редактировать ]
Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій проти Лукашенка. Там наголосили - усе через те, що той використовує мігрантів як відповідь на попередні обмеження ЄС. І додали - таке нехтування з боку Лукашенка не допоможе скасувати санкції проти Білорусі, а навпаки, призведе до запровадження нових.
Нагадаю, ЄС уже запровадив чотири пакети персональних санкцій - за фальсифікацію президентських виборів і придушення протестів. А також економічних, після посадки літака Ryanair.
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І додали - таке нехтування з боку Лукашенка не допоможе скасувати санкції проти Білорусі, а навпаки, призведе до запровадження нових.
Поки європейські чиновники шукають політичних рішень, охоронці східних кордонів ЄС змушені вдаватися до практичних дій.
Першочергово інвестуватимуть в інфраструктуру з прийому мігрантів Ірану та Пакистану. Окрім того, європейські політики намагаються заручитися підтримкою Катару.
Європейські політики намагаються заручитися підтримкою Катару. Там вже побував з візитом міністр закордонних справ Німеччини. Катарська влада спонукає ЄС налагоджувати контакти з талібами, а не оголошувати їм бойкот.
Напередодні офіційний спікер "Талібану" Забігулла Моджахід, в інтерв`ю австрійському виданню Kronenzeitung заявив, що ті афганці, яких не приймуть інші країни, можуть повернутися на батьківщину, але їхню долю там вирішуватиме суд.