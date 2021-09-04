В столице в воскресенье, 5 сентября, перекроют 8 улиц в связи с проведением массового мероприятия с участием велосипедистов. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины.

Таким образом, дороги в Киеве перекроют с 7 утра и до 6 вечера. На протяжении всего времени будет проходить веломарафон. Таким образом, будут перекрыты следующие улицы:

Академика Кржижановского;

Василия Степанченко;

Коростенский;

Генерала Наумова;

Рабочей;

на бульваре Академика Вернадского;

на участках прилегающих улиц;

Автодороге Р30 (Новоирпинський трассе).

Отмечается, что водителей транспортных средств просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты.

Читайте также, в Киеве частично перекроют движение по Северному мосту. Ограничения будут действовать две недели. Ремонтировать будут дорогу в направлении левого берега. Коммунальщики будут работать в направлении левого берега.

Кроме того, в Киеве начался масштабный ремонт дорожного покрытия на маршруте, ведущем из Киева к международному аэропорту "Борисполь". На время ремонта движение транспорта в две стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

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