Паралімпіада-2020: збірна України опинилась серед шістьох найсильніших у світі [ Редактировать ]
Збірна України - у шістці найсильніших на Паралімпійських іграх у Токіо! І це при тому, що цьогоріч наші спортсмени брали участь лише в 15 із 22 видів спорту.
Сама ж інтрига - хто потрапить до топ-п'ять кращих команд світу зберігалася до останнього дня. Весь тиждень нашим спортсменам буквально у спину дихали нідерландські та бразильські спортсмени. Зрештою, українцям вдалося завоювати 98 нагород. Це майже на 40 медалей більше, ніж у голландців. Але останні взяли на одне золоте більше. Тож в підсумку Україна посунулась на шосте загальнокомандне місце.
Практично кожна друга наша нагорода на Паралімпіаді - це перемоги наших плавців. І тут не було рівних Максиму Кріпаку, який із сімома медалями став найтитулованішим українським спортсменом на іграх у Токіо.
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Загалом за кількістю нагород Україна нині четверта. Більше - здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії. У турнірній таблиці наша збірна утримує п'яте місце