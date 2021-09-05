Збірна України - у шістці найсильніших на Паралімпійських іграх у Токіо! І це при тому, що цьогоріч наші спортсмени брали участь лише в 15 із 22 видів спорту.

Сама ж інтрига - хто потрапить до топ-п'ять кращих команд світу зберігалася до останнього дня. Весь тиждень нашим спортсменам буквально у спину дихали нідерландські та бразильські спортсмени. Зрештою, українцям вдалося завоювати 98 нагород. Це майже на 40 медалей більше, ніж у голландців. Але останні взяли на одне золоте більше. Тож в підсумку Україна посунулась на шосте загальнокомандне місце.

Практично кожна друга наша нагорода на Паралімпіаді - це перемоги наших плавців. І тут не було рівних Максиму Кріпаку, який із сімома медалями став найтитулованішим українським спортсменом на іграх у Токіо.