На думку науковців, вакцинація усім дітям від 12 до 15 років не потрібна.

Рішення щодо вакцинації підлітків з дня на день оголосять у Великій Британії. Наразі в країні щеплюють лише тих дітей, у яких є проблеми зі здоров'ям і вони в групі ризику. Що рекомендують науковці та який досвід в інших країнах - розбиралася Світлана Чернецька.

Питання щодо вакцинації підлітків у Великій Британії вже обговорювали. У липні уряд постановив щепити лише дітей групи ризику. Тобто тих, хто має проблеми зі здоров'ям і більш вразливий до коронавірусу. На думку науковців, вакцинація усім дітям від 12 до 15 років не потрібна.

Адам Фінн, член комітету з вакцинації та імунізації Великої Британії:

Звісно, вакцини працюють і будуть корисними для дітей у плані запобігання інфікування та розвитку хвороби. Але кількість серйозних випадків ковіду в підлітків дуже мала і більшість із них - це діти, в яких були інші захворювання, тому не рекомендуємо вакцинувати всіх підряд.

Здавалося б, питання закрите. Але уряду довелося до нього повернутися. Усе через тиск педагогів і батьків. Адже в країні розпочинається навчальний рік. А через коронавірус чимало дітей пропускають уроки, на карантин ідуть цілими класами. Тоді коли в Європі останніми місяцями активно імунізували підлітків у рамках підготовки до школи.

Ентоні Гарнден, заступник голови комітету з вакцинації та імунізації Великої Британії:

Вакцинація дітей від 12 до 15 років - це дуже неоднозначне питання. Тому вважаю, що рішення тут мають приймати батьки. Вони повинні дати свою згоду, відповідно до отриманої інформації. Ми не кажемо, що неповнолітніх однозначно не треба вакцинувати, ми лише зазначаємо, що переваги вакцинації не такі вже й значні, щоб щепити всіх дітей старшого віку.

Найвагоміший фактор проти імунізації підлітків - це рідкісний побічний ефект Пфайзера та Модерни. У деяких випадках щеплення викликає міокардит. Це запалення серцевого м'яза, яке супроводжується болем у грудях та порушенням серцевого ритму.

Дані зі Сполучених Штатів демонструють 68 випадків міокардиту на кожен мільйон доз, введених підліткам від 12 до 17 років. Переважно він уражає хлопців. Тоді коли з важким перебігом ковіду до лікарні потрапляє лише дві дитини на мільйон.

Адам Фінн, член комітету з вакцинації та імунізації Великої Британії:

Існує серйозна невизначеність щодо безпечності двох РНК-вакцин, які зараз доступні для цієї вікової групи. І хоча проблеми з серцем - це дуже рідкісна побічна дія, і діти швидко одужують, ми й досі не знаємо, якими будуть довготривалі наслідки цього ускладнення.