У Дніпрі людей тримали в неволі та змушували працювати задарма [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині агрофірма утримувала в неволі 120 людей. Їх знаходили на вокзалах Дніпра, Києва та Одеси. Обіцяли триразове харчування, житло і зарплату. Натомість - люди працювали задарма, недоїдали й спали в напівзруйнованому приміщенні. Правоохоронці затримали організаторів. Їм загрожує до 12-ти років ув'язнення.
Іван Вигівський, начальник ГУ Нацполіції в Києві:
Робочих змушували працювати від 12 до 16 годин у виробничо-складських приміщеннях на агропідприємства та у полях в сезон збору урожаю. У випадку спроби самовільно покинути територію підприємства, зловмисники загрожували фізичною розправою. Зловмисників затримано. Це четверо чоловіків та жінка. До суду скеровано клопотання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
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