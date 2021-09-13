Во Львове учеников и учителей будут проверять на коронавирус. На этой неделе антиген-скрининг введут в одном из учебных заведений города.

Об этом пишет Zaxid.

По словам заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, каждое утро в одной из школ города врачи будут тестировать учеников и учителей на коронавирус. Через некоторое время скрининг введут и в других учебных заведениях.

"А после нее сможем проследить динамику заболевания, ведь именно образовательные учреждения являются местом, где теоретически и практически передается инфекция. Поэтому мы будем думать о следующих шагах",- добавил Москаленко.

Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

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