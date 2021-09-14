Участь візьме і українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським.

У Нью-Йорку відкривається 76-та сесія Генасамблеї ООН. Участь у ній візьмуть лідери та делегації 192-х країн. Попри карантинні обмеження, сесія запланована в живому форматі оффлайн.

Торік її проводили віртуально. Цього року учасники зосередяться на кліматичних проблемах та боротьбі з пандемією, а ще - нерівномірним розподілом вакцин у світі. Участь візьме і українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє українське представництво при ООН.