Жінки - окремо, чоловіки - окремо. Нова афганська влада оголосила правила навчання в університетах. Головна новина - студентки таки зможуть вчитись. Але з довгим переліком обмежень. Що зміниться і як це вплине на освіту в країні? - розкаже наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

20 років тому, за правління Талібану, навіть й мови не було про вищу чи навіть середню освіту для дівчат. Навчання для школярок закінчувалося в 11 років, у період, коли починається статеве дозрівання. А на переконання талібану - жінка має сидіти вдома і народжувати дітей.

Утім, за останні 20 років ситуація змінилася кардинально. Кількість студенток в університетах досягла рекордного рівня. А в деяких закладах їх стало навіть більше за чоловіків. Удвічі зріс рівень писемності серед жінок. Усі навчалися разом, жодних дрес-кодів правила не прописували. Але з приходом нової влади все зміниться.

Абдул Бакі Хаккані, в. о. міністра освіти Афганістану:

Ми не хочемо спільного навчання жінок і чоловіків. І вже розробили структуру для припинення змішаних класів. Тепер нею мають керуватися приватні й державні університети.

Західний світ видихнув із полегшенням, адже таліби могли взагалі заборонити вищу освіту для дівчат. Утім, радіти - передчасно. Адже йдеться не просто про розділене навчання. А ще про цілий ряд обмежень. Зокрема, тепер викладати студенткам можуть лише жінки.

Амір Нурі, викладач у приватному університеті Авіценни:

У нашому суспільстві набагато більше чоловіків-викладачів. Жінок-викладачок - надзвичайно малий відсоток. Тож виходить, ми будемо змушені залучати до викладання людей зі значно нижчою кваліфікацією. Відповідно, це призведе до сповільнення інтелектуального розвитку студенток - їхні здібності не використовуватимуть належним чином. Це дуже негативний наслідок нових правил.

Але й на цьому зміни не закінчуються. За загальними правилами - жінки не можуть виходити на вулицю без супроводу брата, батька або чоловіка. Тобто, у приїжджих взагалі немає шансу на навчання, якщо всі їхні родичі залишилися в іншому місті. Для багатьох дівчат стане просто недосяжним дотримуватися всіх правил і, як наслідок, позбавить можливості здобути освіту.

Шіва, студентка університету в Кабулі:

Цими новими рамками вони намагаються повернути нас у попередні десятиліття. Адже більшість обмежень стосуються лише дівчат.

Що ж стосується дрес-коду, у міністерстві освіти висловилися узагальнено. Однозначно дівчата змушені носити хіджаб. Це вбрання, яке приховує фігуру і залишає відкритими обличчя і долоні. Більшість афганок і так його носять. Але вже зараз талібанські бойовики на вулицях наказують жінкам одягати паранджу. Це довгий халат, який навіть очі закриває щільною сіткою.

Фатіма Салакзада, студентка приватного університету в Кабулі:

Щодо вказівок із носіння хіджабу, то це взагалі смішно. Кожна дівчина розуміє значення хіджабу і ми їх завжди носили. І цілком достатньо одягатися так, як ми це робили за попередньої влади. Думаю, не варто Талібану втручатися в такі речі.

Будуть зміни й в розкладі. Талібанська влада планує скасувати ті предмети, які не відповідають принципам ісламу та історичним цінностям талібану. Цей перелік ще уточнюють.