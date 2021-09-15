В среду, 15 сентября, Кабинет министров Украины принял постановление о проведении экспериментального проекта о таможенном оформлении автомобилей с помощью приложения "Дія". Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министра Денис Шмыгаль.

Для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затяжки. Поэтому мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Оплатить сбор тоже можно будет онлайн. Все очень удобно, просто и без всякой коррупции.

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Документ предусматривает:

осуществление таможенного оформления путем подачи предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия в устной форме;

исчерпывающий перечень документов для свободного оформления;

представление документов в электронной форме с использованием портала "Дія";

начисление таможенных платежей в автоматическом режиме, которые можно оплатить на портале Дия, через банки или электронные платежные системы;

уплату таможенных платежей в течение 10 дней;

завершение таможенного оформления авто в автоматическом режиме.

Кроме того, в Украине теперь можно онлайн пройти подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей. Водительские права автомобилисту доставят по почте или курьером. Такие нововведения предлагаются из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, что водителям в Украине придется проходить еще одни курсы: кого коснется нововведение.

Ранее сообщалось, что с 12 марта в Украине значительно увеличили штрафы за нарушение ПДД. Сколько теперь придется платить.