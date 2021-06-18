Кабинет министров предлагает направить в специальный фонд госбюджета 1,4 млрд гривен налогов от растаможки "евроблях" на борьбу с коронавирусом и вакцинацию. Документ внесли в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Главным по наработке определен комитет по вопросам бюджета.

На данный момент текст проекта отсутствует на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Как сообщают в Государственной таможенной службе, после окончания льготного периода налогообложения в течение 2020 года в Украину ввезли 38,4 тыс. единиц транспортных средств, в т. ч. с нарушением сроков пребывания в таможенных режимах транзита и временного ввоза - 7,5 тыс. транспортных средств.

Закон увеличивает доходы специального фонда госбюджета на 2021 год на 1 433,75 млн грн.

Полученные средства Кабмин предлагает израсходовать по бюджетной программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

В парламентском комитете по вопросам налоговой политики считают, что стоимость растаможки "евробляхи" по такой формуле не превысит 1000 евро.

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