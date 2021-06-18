Деньги от растаможки "евроблях" пойдут на борьбу с коронавирусом: закон внесли в Раду [ Редактировать ]
Кабинет министров предлагает направить в специальный фонд госбюджета 1,4 млрд гривен налогов от растаможки "евроблях" на борьбу с коронавирусом и вакцинацию. Документ внесли в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
- Главным по наработке определен комитет по вопросам бюджета.
- На данный момент текст проекта отсутствует на сайте Верховной Рады.
- Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
Как сообщают в Государственной таможенной службе, после окончания льготного периода налогообложения в течение 2020 года в Украину ввезли 38,4 тыс. единиц транспортных средств, в т. ч. с нарушением сроков пребывания в таможенных режимах транзита и временного ввоза - 7,5 тыс. транспортных средств.
Закон увеличивает доходы специального фонда госбюджета на 2021 год на 1 433,75 млн грн.
Полученные средства Кабмин предлагает израсходовать по бюджетной программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".
В парламентском комитете по вопросам налоговой политики считают, что стоимость растаможки "евробляхи" по такой формуле не превысит 1000 евро.
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