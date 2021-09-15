Украинские школьники-победители Олимпиад получат невероятное поощрение [ Редактировать ]
В Украине школьники, которые стали победителями всевозможных международных олимпиад, получат 100 тысяч гривен стипендии. Такое решение было принято во время заседания Кабинета министров. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, президентские премии получат ученики, которые показали наивысшие результаты во время олимпиад по математике, физике, информатике и химии.
Отмечается, что участникам Внешнего независимого оценивания, которые заработали наивысшие баллы, ежемесячно в течение года будет выплачиваться по 10 тысяч гривен.
Читайте также, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 1 сентября анонсировал повышение стипендий в Украине. В последний раз размеры академических стипендий повышали в ноябре 2017 года.
Кроме того, Кабинет министров Украины повысил размер социальной стипендии детям-сиротам. Лица, в возрасте от 18 до 23 лет, которые остались без родителей, если они умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести, будут иметь право на получение социальной стипендии во время обучения.
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