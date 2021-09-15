Вибух у Дніпрі: загинули прес-секретар ДСНС та ветеран АТО [ Редактировать ]
Теракт у Дніпрі. Прес-секретар ДСНС Дніпропетровської області Дар'я Гречищева та ветеран АТО Олексій Кавлак загинули внаслідок вибуху в Дніпрі. Трагедія сталася близько дев’ятої ранку на проспекті Богдана Хмельницького. Щойно Гречищева і Кавлак сіли в машину, та вибухнула. Уже за дві години правоохоронці заявили, що в центрі Дніпра було скоєно теракт. Тож справою тепер займатиметься й СБУ. Продовжить Олена Мендалюк.
Це відео вдалося зняти журналістам за кілька хвилин після вибуху. На проспекті Богдана Хмельницького палає легковик. Вогонь здіймається на декілька метрів.
Ірина, жителька Дніпра:
Страшно, я очень сильно испугалась, что где-то взорвался дом сразу. Очень сильный, такой взрыв очень сильный был.
Рвонуло так потужно, що вибуховою хвилею повиносило шибки у вікнах кількох багатоповерхівок. Уламки автівки розкидало в радіусі кількох метрів.
Я думала, честно говоря, что у нас газ в доме взорвался, потому что взрыв был очень мощный. Меня подкинуло на диване. Выбежала на улицу и увидела, что горит машина.
За лічені хвилини рятувальникам вдалося приборкати вогонь. На місці трагедії слідчо-оперативна група виявила два тіла.
Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:
Вони знаходились в середині автомобіля. Зараз на місці працює керівництво ГУ НП у Дніпропетровській області, криміналістична лабораторія, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехніки.
На місці трагедії знайшли документи загиблих. Це прес-секретар обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, волонтерка Червоного Хреста Дар'я Гречищева та ветеран АТО, сапер, інструктор-парамедик Олексій Кавлак. У поліції вибух кваліфікують як терористичний акт.
Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:
Наразі за фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч.3 ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. СБУ проводить відповідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.
Правоохоронці стримані в коментарях. Наразі не розголошують навіть, що саме вибухнуло.
по теме
Взрыв в автомобиле Nissan Primera на улице Богдана Хмельницкого в Днепре произошел около 9:00. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Відомо, що загинули прессекретар ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак. Поліція кваліфікувала вибух як теракт.
Про високу ймовірність теракту від самого ранку попереджали представники США, Великої Британії та Австралії. Вони закликали своїх громадян триматися подалі від летовища.
В Днепре взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека
В результате инцидента погибли два человека