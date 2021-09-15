Національна спілка журналістів вшанувала пам'ять своїх загиблих колег [ Редактировать ]
Поминальну панахиду в пам'ять Георгія Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відслужили сьогодні в церкві Святого Миколи Набережного.
Ініціатори - Національна спілка журналістів. Нагадаю, Георгія Гонзадзе вбили у 2000 році. Він був засновником та головним редактором "Української правди". Виконавці та замовники убивства не встановлені й дотепер. Загалом за 30 років незалежності в Україні загинуло понад 70 журналістів. Справи багатьох досі не розкриті.
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