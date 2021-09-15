Загалом за 30 років незалежності в Україні загинуло понад 70 журналістів.

Поминальну панахиду в пам'ять Георгія Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відслужили сьогодні в церкві Святого Миколи Набережного.

Ініціатори - Національна спілка журналістів. Нагадаю, Георгія Гонзадзе вбили у 2000 році. Він був засновником та головним редактором "Української правди". Виконавці та замовники убивства не встановлені й дотепер. Загалом за 30 років незалежності в Україні загинуло понад 70 журналістів. Справи багатьох досі не розкриті.