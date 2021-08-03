Поступившая в продажу PlayStation 5 до сих пор не обладает возможностью расширения памяти, хотя разъем для этого существует, но он заблокирован. А это довольно прискорбно, ведь встроенного 825-гигабайтного накопителя маловато, так как из всей памяти на хранение игр доступно всего 667 ГБ.

На днях на своей странице поддержки Sony добавила информацию об использовании внутреннего отсека расширения M.2 SSD в PlayStation 5.

Однако, прежде чем спешить и взять первый попавшийся NVMe диск, необходимо знать о некоторых требованиях.

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Прежде всего, порт расширения в настоящее время доступен только пользователям, участвующим в программе бета-тестирования прошивки для PlayStation 5. Это что-то наподобие программы предварительной оценки Microsoft, участники которой получают обновления с новыми функциями для Windows 10 и Windows 11.

Чтобы добраться до разъема NVMe в PlayStation 5 необходимо разобрать корпус

В настоящее время PS5 поддерживает твердотельные накопители PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe емкостью от 250 ГБ до 4 ТБ. Рекомендуется скорость последовательного чтения 5500 МБ/с или даже выше.

Sony на своей странице поддержки имеет подробный список технических требований, которые должны быть соблюдены. Но даже в этом случае нет гарантии, что выбранный диск будет работать с игровой приставкой.

Sony заявляет, что "не несет ответственности за выбор, работу или использование продуктов сторонних производителей".

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После загрузки бета-версии прошивки, необходима физическая установка накопителя, а для этого надо немного разобрать приставку. Sony рекомендует хорошо освещенную комнату со столом для работы и крестовой отверткой №1 (фонарик не является обязательным).

Примечательно, что Sony рекомендует пользователям не устанавливать новые твердотельные накопители M.2 без теплораспределителя, иначе это грозит перегревом.

После успешной установки пользователи смогут свободно перемещать игры между внутренним хранилищем PlayStation 5, подключенным внешним USB-накопителем и добавленным SSD M.2.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как дефицит на PlayStation 5 продлится весь 2021 год. В то же время мы составляли список лучших игры для PlayStation 5.