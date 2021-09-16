В США 36-летнего ирландца Эрика Маркеса приговорили к 27 годам тюрьмы за создание сервиса по распространению детской порнографии. Об этом сообщает The Irish Sun.

Приговор "крупнейшему в мире поставщику" порнографии с несовершеннолетними вынес Окружной суд штата Мэриленд. Мужчину, у которого есть гражданство и США, и Ирландии, задержали в Дублине в 2013 году и экстрадировали в США в 2019-м.

Для жителя Дублина в рамках сделки о признании вины был запрошен тюремный срок от 21 до 27 лет.

На суде Маркес признался, что между 2008 и 2013 годами организовывал в "даркнете" работу платформы Freedom Hosting, где можно было анонимно распространять контент для педофилов.

По данным следствия, на сервисе Маркеса было размещено более 8,5 млн материалов с растлением малолетних. Более 1,9 млн из этих материалов были с жертвами, о которых не знали правоохранительные органы.

"Король порнографии" Эрик Маркес

Напомним, что группу Nirvana обвинили в распространении детской порнографии. Суд против музыкального коллектива Курба Кобейна подала парень, детскую обнаженную фотографию которого использовали для обложки альбома Nevermind.