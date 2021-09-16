"Короля" детской порнографии посадили на 27 лет [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В США 36-летнего ирландца Эрика Маркеса приговорили к 27 годам тюрьмы за создание сервиса по распространению детской порнографии. Об этом сообщает The Irish Sun.
Приговор "крупнейшему в мире поставщику" порнографии с несовершеннолетними вынес Окружной суд штата Мэриленд. Мужчину, у которого есть гражданство и США, и Ирландии, задержали в Дублине в 2013 году и экстрадировали в США в 2019-м.
Для жителя Дублина в рамках сделки о признании вины был запрошен тюремный срок от 21 до 27 лет.
На суде Маркес признался, что между 2008 и 2013 годами организовывал в "даркнете" работу платформы Freedom Hosting, где можно было анонимно распространять контент для педофилов.
По данным следствия, на сервисе Маркеса было размещено более 8,5 млн материалов с растлением малолетних. Более 1,9 млн из этих материалов были с жертвами, о которых не знали правоохранительные органы.
"Король порнографии" Эрик Маркес
Напомним, что группу Nirvana обвинили в распространении детской порнографии. Суд против музыкального коллектива Курба Кобейна подала парень, детскую обнаженную фотографию которого использовали для обложки альбома Nevermind.
по теме
О пропаже школьницы вечером 10 сентября сообщила ее мать, жительница Белозерской территориальной общины. Она рассказала, что очевидцы видели, как около 18:00 ее несовершеннолетняя дочь села в автомобиль "ВАЗ-2101" синего цвета и с того времени она не выходила на связь
"Подробиці" продовжують серію сюжетів про українців, які досягли успіху за кордоном. Сьогодні розкажемо про харків'янку, що запустила сервіс, яким зараз користуються понад 25 тисяч американських шкіл.
После критики Apple заявила, что отложит выпуск обновлений для безопасности детей
38-летний Пит Буттиджич был назначен главой департамента транспорта в начале 2021 года. Он стал одним из самых молодых министров в истории США и первым открытым гомосексуалистом, который занял столь высокий пост
56-летний ранее судимый мужчина будучи пьяным, встретил на улице 11-летнюю девочку и, угрожая расправой, заставил сесть в коляску мотоцикла и увез к себе домой. Это увидели местные жители, которые сразу позвонили ее родителям