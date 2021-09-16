Двоє туристів загинули вночі в Карпатах. Ще п'ятеро зазнали тяжких травм. Трагедія сталася на одній із гірських полонин у Надвірнянському районі Івано-Франківщини. Компанія туристів зупинилася на ночівлю, розпалила багаття. Аж раптом пролунав вибух... Що здетонувало і в якому стані зараз постраждалі, - розкаже Жанна Дутчак.

Ми - біля Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Саме сюди вранці доправили чотирьох постраждалих жінок. Їм від тридцяти одного до тридцяти шести років. Одна - у вкрай тяжкому стані. Стан інших - середньої тяжкості.

Іванна Васкул, завідувачка невідкладної допомоги Івано-Франківської обласної клінічної лікарні:

Є осколкові поранення різного роду. І опіки є. В однієї пацієнтки є загроза життю. Але ми думаємо, що все буде добре. Хвора в операційній. На даний момент її оперують. Оперують багато спеціалістів. Осколочні поранення багатьох частин тіла.

Загалом постраждали п'ятеро туристів. Двоє чоловіків - загинули. Напередодні ввечері на полонині "Під Берди" дванадцять туристів із Коломиї, серед яких двоє дітей - двох та п'яти років, та один іноземець, зупинилися на ночівлю.

Як розповів у соцмережі один з учасників групи, вони поставили намети та розвели багаття на місці, де вже неодноразово розпалювали інші туристи. Зварили їсти, вклали дітей спати. Частина групи грілася біля вогнища, інші - пішли по дрова. Саме тоді й стався вибух.

Тарас Бринда, начальник четвертої спеціалізованої пошуково-рятувальної групи ДСНС у Івано-Франківській області:

Перш за все треба віддати належне і подякувати тим людям, які були там на місці. Вони змогли чітко повідомити зокрема нашу службу, що сталося, де сталося, скинути точні координати. І також надати першу домедичну допомогу.

Надзвичайники та медики через складність маршруту до місця вибуху дісталися через півтори години. І хоча це - територія Закарпаття, та дорога краща - у бік Івано-Франківської області. Саме туди і транспортували постраждалих. Рятувальна операція тривала всю ніч. Одну з жінок - довелося нести на ношах п'ять кілометрів.

Тарас Бринда, начальник четвертої спеціалізованої пошуково-рятувальної групи ДСНС у Івано-Франківській області:

Ми не могли потерпілу швидко транспортувати тому, що треба було дуже бережно обережно, щоб не завдати їй додаткових ушкоджень і травм. І це до двох годин ми потерпілу доставили до карети швидкої допомоги.

Що саме вибухнуло правоохоронці ще з'ясовують. За попередньою версією, це міг бути снаряд першої світової війни.

Володимир Чернецький, начальник головного управління ДСНС у Івано-Франківській області:

Подія відбувалася в місці проходження лінії бойових дій Брусилівський прорив - це часи першої світової війни. А також в місці лінії оборони Арпада часів другої світової. Через що в місці події можливі знаходження вибухонебезпечних предметів.

Ганна Дан, начальниця відділу комунікації поліції Закарпатської обл.:

На місці події слідчі вилучили уламки снаряду які були вкриті корозією і попередньо це могли бути уламки від снаряду саме часів Першої світової війни.

Слідчо-оперативна група та вибухотехніки завершили огляд місця. Нових небезпечних предметів наразі не виявили.