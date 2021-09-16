SpaceX відправила перших туристів у космос [ Редактировать ]
SpaceX відправила перших туристів у космос. На борту - четверо цивільних і жодного професійного астронавта. Серед них медик, ветеран військово-повітряних сил США, підприємець і бізнесмен, який оплатив місію.
Інших членів екіпажу відбирали на конкурсі. Корабель Dragon стартував із Космічного центру у Флориді. Судно досягне висоти 575 кілометрів. Місія має на меті зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої дослідницької лікарні.
У космос астронавти взяли інгредієнти, аби зварити пиво, а також кілька "жетонів". Усе це продадуть на аукціоні. Додому космічні туристи повернуться за три дні.
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На борту - четверо цивільних і жодного професійного астронавта.
За два тижні SpaceX спорядить туристів у космос. Екіпаж уже прибув на базу компанії Ілона Маска. Політ запланований на 15 вересня.
Стартував апарат зі східного узбережжя США два дні тому. В NASA зазначили - корабель доправив понад три тони продовольства, а також обладнання та матеріали.
На борту - четверо цивільних і жодного професійного астронавта. Серед них: медик, ветеран військово-повітряних сил США, підприємець і бізнесмен, який оплатив місію.