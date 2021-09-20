В понедельник, 20 сентября, неизвестный мужчина проник на территорию восьмого кампуса Пермского государственного университета.

Известно, что 18-летний студент Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса и открыл стрельбу на улице. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгивали из окон. В результате инцидента пострадали шесть человек, еще восемь были убиты.

Стрелок был ранен во время штурма, однако позже он скончался от полученных ранений.

По предварительной информации, на своей странице в одной из социальных сетей стрелок написал, что его нападение не является терактом и он не состоит в каких-либо экстремистских организациях. Оружие он купил в марте 2021 года и очень долго на него копил. В своем рассказе он детально описал, как проходил врачей для получения лицензии, чтобы упростить работу следователям.

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Кроме того, на левом берегу столицы группа злоумышленников напала на автомобиль, расстреляв его. одного из злоумышленников удалось арестовать на территории города Кременчуг, где для его поимки было задействовано спецподразделение "КОРД".

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