В центре Львова произошел пожар посреди улицы. Такая ситуация произошла в связи с повреждением электрокабеля и возгоранием газовой смеси. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

Представитель компании "Львовгаз" Петр Лукиянчук, пожар на улице Дудаева случился из-за повреждения высоковольтного кабеля, который током прошил газовую сеть. При этом прибывшие на место происшествия спасатели не смогли вовремя начать ликвидацию возгорания в связи с невыключенным напряжением.

Отмечается, что жители дома, возле которого возникло возгорание, жаловались в аварийную службу из-за сильного запаха газа на улице. Сотрудники аварийных служб раскопали яму возле здания и оставили ее. Там и возникло возгорание.

Читайте также, в крупнейшем жилом массиве Харькова произошло возгорание посреди улицы. Причиной пожара может быть замыкание силового кабеля. На место происшествия прибыла аварийная служба, официальной информации о возможных причинах возгорания пока нет.

Кроме того, в Полтавской области произошел взрыв на газопроводе. На место происшествия выехали спасатели и полиция, инцидент произошел на газораспределительной станции, предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство.

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