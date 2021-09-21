Украина получила 159 тысяч доз вакцины от коронавируса китайского производства CoronaVac в рамках COVAX. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Доставил вакцину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства, так как был одобрен ВОЗ для экстренного использования,

Украина получает эту партию бесплатно.

Вместе с этой поставкой, на сегодняшний день ЮНИСЕФ доставил Украине 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.

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