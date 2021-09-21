Украина получила партию вакцины CoronaVac в рамках COVAX [ Редактировать ]
Украина получила 159 тысяч доз вакцины от коронавируса китайского производства CoronaVac в рамках COVAX. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Доставил вакцину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства, так как был одобрен ВОЗ для экстренного использования,
Украина получает эту партию бесплатно.
Вместе с этой поставкой, на сегодняшний день ЮНИСЕФ доставил Украине 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.
Читайте также, на территории США приняли решение разрешить введение третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer, людям старше 65 лет. Эксперты пришли к выводу, что третьей дозой вакцины также могут прививаться те, кто находится в группе высокого риска.
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