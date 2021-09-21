Одні - заробляють, а інші - потерпають. У Дніпрі мешканці будинків біля місцевого ринку скаржаться на стихійні звалища від продавців. Після робочого дня ті скидають непотріб просто людям під вікна. Аби вплинути на підприємців - жителі викликали інспекторів. З ними на рейд вирушила й наша Олена Мендалюк.

Вот что у нас тут: мякоть семги. Смотрим дальше, в какой-то люк провалилась. Сельдь малосольная… это все свалка. При чем вот засыпали коммуникации.

Дар'я показує гори сміття, розкиданого чи не по всьому подвір'ю. Це вулиця Байкальська. Тут розташований один з найбільших гуртових ринків Дніпра. А довколишню територію, розповідають місцеві жителі, підприємці перетворюють на сміттєзвалище.

Валентина Котвицька, жителька Дніпра:

Вот точка, за машиной, вот точка, вот точка. Под нашим домом. Даже до мусорника не доносят.

Розбиратися з підприємцями-сміттярями взялися інспектори з благоустрою. На одному з прилавків із рибою та м'ясом помічають схожі таблички, що й у смітнику. Продавчиня починає нервово прибирати свій крам.

Я хочу ознайомитися, хто здійснює тут діяльність. Що є у вас? Якісь сертифікати, документи? - Нету.

Немає ані документів на товар, ані дозволу на ведення торгівлі, ані угоди про вивезення сміття.

Я ж говорю, я не начальница, неужели так тяжело понять. - Куди вивозите сміття? - Вивозим сами. Куди? Откуда я знаю.

За словами інспекторів, лише торік навколо цього ринку цілий гектар землі був завалений відходами.

Ярослав Крисько, начальник управління охорони навколишнього середовища Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради:

Було ліквідоване стихійне сміттєзвалище поруч з ринком обсягом понад 1000 тон відходів. Місто несе збитки. Ці звалища ліквідовуються за рахунок коштів міського бюджету.

За законом, кожен підприємець зобов'язаний укласти договір про вивезення сміття - пояснюють інспектори. У половини такі угоди є, а інші, на прохання показати папери, відповідають агресивно.

Відійдіть будь-ласка від віконечка… Я прошу подождать.

Ярослав Крисько, начальник управління охорони навколишнього середовища Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради:

50 відсотків складено приписи про надання договорів до Дніпровської міської ради, до департаменту екологічної політики, протягом двох робочих днів. 50 відсотків надали договори на вивезення та утилізацію відходів.

Підприємці, намагаючись зекономити на вивезенні відходів бодай якусь сотню гривень на місяць, зрештою можуть заплатити значно більше. Штраф у разі відсутності угоди - 1700 гривень.