Квартирний скандал назріває в Німеччині. Там у день виборів до Бундестагу проведуть референдум, на якому голосуватимуть за доступне житло. Заради зниження цін на оренду активісти пропонують забрати нерухомість у великих компаній. Більше розкаже Тетяна Логунова.

"Ціни зростають, а зарплати - ні. З нас годі!" Під таким гаслом на вулиці Берліна регулярно виходять жителі столиці, незадоволені високими цінами на оренду нерухомості. Власне житло мають лише 15 відсотків берлінців, решта - винаймають квартири. І ціни постійно підвищуються. Наразі за 50 квадратів у центральному районі міста просять близько тисячі євро на місяць. Це так звана "тепла оренда", яка містить у собі й вартість комунальних послуг.

Герлінде, жителька Берліна:

Як ті, хто заробляє небагато, мають оплачувати оренду? Політика уряду призводить до того, що люди опиняються на вулиці. Ми повинні це зупинити.

Ірмхільд, жителька Берліна:

Ціни постійно зростають, і ми не можемо нічого з цим вдіяти. Ми повинні жити в Берліні, бо тут працюємо.

Як розв'язати квартирне питання, придумали активісти руху за доступне житло. Вони хочуть відчужити майно великих гравців на ринку нерухомості. Йдеться про приватні фірми, у власності яких більше ніж три тисячі помешкань. Квартири пропонується передати незалежним фондам, які здаватимуть їх в оренду за прийнятними цінами.

Активістам руху навіть вдалося винести цю пропозицію на народне голосування. Вони зібрали необхідну кількість підписів для проведення референдуму. Він відбудеться 26 вересня, у день загальних парламентських виборів.

За даними соціологів, підтримати цю ініціативу можуть 47 відсотків виборців Берліна. 43 проценти - категорично проти, решта - поки що не визначилися. Утім, результати голосування все одно не матимуть юридичної сили. Це буде радше заклик до влади Берліна негайно взятися за реформу ринку нерухомості.

Вгамувати ціни на ринку нерухомості влада Берліна вже намагалася. Рік тому сенат ухвалив законопроєкт, який встановлював граничну вартість оренди - 10 євро за квадратний метр. Майже пів року сотні тисяч жителів Берліна платили за орендовані помешкання на кілька сотень євро менше. А потім цю норму скасував Конституційний Суд. Через те, що влада Берліна не мала повноважень ухвалювати такі рішення.