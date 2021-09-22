В среду, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, в ходе переговоров Зеленский и Смит обсудили пути углубления сотрудничества Украины с Microsoft и реализации совместных проектов.

Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны.

Особое внимание во время встречи было уделено построению инфраструктуры для облачных сервисов в Украине.

Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины.

Кроме того, Зеленский предложил Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в Украине. Было оговорено привлечение Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Также были затронуты вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов госвласти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.

Зеленский пригласил президента Microsoft посетить Украину в удобное для него время.

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