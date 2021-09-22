Податковий прорив чи провал? Профільний комітет парламенту погодив остаточний варіант проєкту закону про зміни до податкового кодексу. Його розгляд у другому читанні Верховна Рада мала б провести цього пленарного тижня. Та на сайті парламенту документ і досі не оприлюднили. Експерти проаналізували наявну інформацію. То ж кому чекати на нові податки? Продовжить Даніїл Снісар.

"Забезпечення збалансування бюджетних надходжень". Це назва скандального, податкового, законопроєкту 5600. Його ухвалили в першому читанні, після чого подали рекордну кількість правок. Другого читання підприємці чекають з острахом, урядовці - з надією. Бо документ, який уже назвали ресурсним - за попередніми підрахунками міністрів, мав принести в бюджет додаткові 50 мільярдів гривень у рік. Щоправда, зараз планку знизили.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Наші попередні оцінки - вони дещо змінилися. Тому, на наш розрахунок, сума, орієнтовна, податкових доходів може складати від 25 до 35 мільярдів гривень, в середньому - 30 мільярдів гривень.

Та за рахунок чого і кого будуть ці бюджетні надходження? Спочатку в документі заклали цілу низку новацій - зокрема, і збільшення податку на продаж нерухомості, і посилення тиску на фермерів, і підняття акцизів...

Олег Пензин, економічний експерт:

Він значно, принаймні у першому читанні, він значно посилював тиск на бізнес.

Тож до другого читання законопроєкт змінили істотно. Приміром, вилучили норму про обов'язкову сплату ПДВ під час проведення операцій із нерухомістю.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

А от тим, хто володіє земельними ділянками все ж таки варто бути в напруженні й слідкувати за законодавчими змінами. Тому що, вводиться так зване, мінімальне податкове зобов'язання. От на приклад, якщо ви маєте земельну ділянку і ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, згідно з документами вашими на право власності, то ви будете платити мінімум 2400 гривень на рік.

Якщо ж вирощене ви продали, ще й заробили більше ніж 76 тисяч гривень - готуйтеся викласти ще 18 відсотків від виторгуваного, інакше - матимете проблеми з податковою. До речі, повноваження інспекторів розширять.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

От, наприклад, директор підприємства-боржника, який має податковий борг - йому буде заборонено виїжджати за кордон. І найцікавіше знаєте що? Оті фірми-одноденки, які створюються з метою ухилення від сплати податків, - вони будуть директорів звільняти й оформляти бомжів. В Україні думають тільки про одне - як закрутити гайки, як розширити права податкової й тому експерти називають цей законопроєкт "податковим вироком".

Суперечливих норм так багато, що депутати після першого читання подали майже одинадцять із половиною тисяч правок.

Олег Пензин, економічний експерт:

На сьогоднішній момент від нього лишилася третина того, що було прийнято у першому читанні. Що вони винесуть у другому читанні - мені сказати важко. Тому що там ідуть дуже серйозні баталії на комітетах Верховної Ради, щодо вдосконалення цього законопроєкту.

Тож яким вийде ресурсний законопроєкт - стане зрозуміло лише після оприлюднення повного документа.