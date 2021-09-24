Замах на Шефіра: поліція встановила, де переховувався стрілець під час нападу [ Редактировать ]
Нові подробиці у справі замаху на Сергія Шефіра оприлюднили в поліції. Кажуть, уже встановили, де переховувався стрілець під час нападу.
На місці злочину знайшли набої угорського виробництва. Слідчі не відкидають, що в лісозмузі нападник міг залишити і зброю. Тож територію обшукують. Залучили й водолазів. Також поліція вже опитала свідків, серед яких - грибники й пасажири авто, що їхало за машиною Шефіра.
Нагадаю, в середу вранці біля села Лісники під Києвом невідомі з автомата обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. Той не постраждав. Із вогнепальними пораненнями стегна до лікарні доправили його водія.
по теме
Звідти криміналісти забрали на експертизу зламані гілки й сміття, - повідомив речник МВС Артем Шевченко.
В Офісі глави держави напад на Сергія Шефіра вважають спробою убивства. А сам Володимир Зеленський пообіцяв нападникам - цитую - "сильну відповідь".
Антон Геращенко не исключает, что правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на помощника президента
Слідчі не відкидають, що в лісосмузі нападник міг залишити й зброю. Тож територію оперативники обшукують і сьогодні.
Оперативники й далі прочісують територію довкола. Поліція не відкидає, що нападник міг полишити в лісосмузі зброю, з якої стріляв.