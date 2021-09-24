Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,64 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 сентября установлен на таком уровне: 26,6422 гривен за 1 доллар (+0,115 грн). При этом курс доллара на 24 сентября составляет 26,5272 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как он упал до минимума с мая прошлого года.

Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

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