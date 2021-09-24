У Львові презентували унікальне дослідження "Вірмени в історії Львова". Й історія ця - дуже давня. Бо вірмени живуть у місті ще з середньовіччя. Тож у книзі - неймовірні факти, що охоплюють 700 років, від 13 до 20 століття.

Богдан Левик, співавтор книги "Вірмени в історії Львова":

Книжка несе історичний фактаж. Абсолютно від авторів немає емоцій. Все решта робить читач. Для цього і треба прочитати 352 сторінки цієї книжки.

Факти про життя вірмен у Львові автори книжки віднайшли, зокрема, і в архівах СБУ. Вперше стало відомо про так зване "вірменське золото", частина якого й досі схована в мурах двох храмів. Саме це золото йшло на фінансування польської підпільної антирадянської діяльності.

Тігран Арутюнов, співавтор книги "Вірмени в історії Львова":

Вірмени мали свій банк у Познані. Банк називався "Монс Піус". Вони віддали золото, дуже багато, я не буду називати суму. У Львів привезли це золото і віддали у дві церкви. Одна церква, яка зараз є вірменська, Успіння Божої Матері, друга - Вірменський собор. Чому Домініканський собор? Бо там і там був священник етнічний вірменин.

Утім, в НКВС дізналися про це золото. І настоятеля Домініканського собору вивезли з міста й розстріляли. Тому розірваний гранат на обкладинці книжки - це пограбоване вірменське золото, а собор, який виростає з нього, - шана вірменину, який трагічно загинув. А ще в книзі є факти про порятунок євреїв.

Богдан Левик, співавтор книги "Вірмени в історії Львова":

Мало хто знає що вірменська католицька церква рятувала євреїв Львова перехрещуючи їх у вірмен. От зараз ви почуєте це. Зверніть увагу: вірмени і євреї дуже подібні зовнішньо. І тому ці факти ви знайдете у книжці.

Автори провели паралелі між українською та вірменською історіями. Згадали про частину вірмен, які підпільно, як і УПА, боролися за незалежність. Про генерала Дро.

Тігран Арутюнов, співавтор книги "Вірмени в історії Львова":

Це дуже відомий у Вірменії генерал, який в першу світову воював. І те, що він був тут у Львові ніхто практично не знав, він був під псевдонімом Каляєв, він вербував військовополонених вірмен для боротьби з радянським союзом.

Над книжкою автори працювали понад три роки. І сьогодні - це неабияка знахідка для вірменського народу.

Отець Карапет, настоятель Вірменської церкви у Львові:

Армянский народ - необычный народ. Можно так сказать. И он участвовал, этот народ, в создании этого города. Если взять книгу и прочитать про армян, эту книгу, можно дотронутся до тех фактов, которых в других книгах нет.

Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова:

Книжка є таким моментом становлення тому, що дає змогу більше осягнути ту історію. І в принципі подумати про майбутнє. І сьогоднішня подія, це власне про людей. Тому, що місто, цю історію, творять конкретні люди.

Головне завдання авторів - донести унікальні факти світу про вірменський народ, а також надихнути молодих науковців на вивчення історії меншин.