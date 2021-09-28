На греческом острове Крит произошло новое землетрясение, магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Таким образом, эпицентр подземных толчков находится на глубине 2 километров и на расстоянии 18 километров к востоку от города Ираклион, где проживают 140 тысяч человек.

Отмечается, что в настоящее время никаких официальных данных о количестве пострадавших либо же разрушениях не поступало.

Ранее мы писали, что в Греции на острове Крит произошло мощное землетрясение, силой почти 6 баллов по шкале Рихтера. Вследствие сейсмической активности произошли крупные разрушения, согласно рассказам местных жителей, подземные толчки длились в течение нескольких минут и были ощутимы во всех уголках острова.

Кроме того, в китайской провинции Сычевок произошло сильное землетрясение с амплитудой 6,0. Стихия унесла жизни нескольких человек и разрушила 1400 зданий, в результате стихии обрушились 1,4 тысячи домов, около 6,4 тысячи зданий были сильно повреждены, однако в целом пострадали почти 29 тысяч.

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