У Канаді рятують гірників що дві доби провели під завалами [ Редактировать ]
У Канаді почали виводити на поверхню гірників, які майже дві доби провели у підземній пастці. Через аварію у транспортній системі шахти 39 робітників опинилися заблокованими під землею.
Інцидент стався на копальні з видобутку міді, нікелю та золота в провінції Онтаріо. Минулося без постраждалих. Людям вдалося передати воду та їжу.
Нині рятувальники допомагають їм піднятися через систему запасних сходів. Однак це може зайняти тривалий час. Керівництво компанії почало розслідування щодо безпеки шахти для працівників.
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