Потужний вибух у житловому будинку стався у шведському Гетеборзі. 23 людини постраждали. Троє літніх жінок у тяжкому стані. Рвонуло близько п'ятої ранку в одній з квартир.

Що саме - поки невідомо. Після вибуху спалахнула пожежа. Пошкоджені кілька квартир і сходи трьох поверхів. З постраждалого будинку та сусідніх будівель евакуйовані близько 200 жителів. Поліція розпочала попереднє розслідування.