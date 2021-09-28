Потужний вибух прогремів у житловому будинку міста Гетеборг [ Редактировать ]
Потужний вибух у житловому будинку стався у шведському Гетеборзі. 23 людини постраждали. Троє літніх жінок у тяжкому стані. Рвонуло близько п'ятої ранку в одній з квартир.
Що саме - поки невідомо. Після вибуху спалахнула пожежа. Пошкоджені кілька квартир і сходи трьох поверхів. З постраждалого будинку та сусідніх будівель евакуйовані близько 200 жителів. Поліція розпочала попереднє розслідування.
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За попередніми оцінками, сила землетрусу сягала майже шести, а епіцентр розташовувався за 80 кілометрів від міста Іракліон.
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