У Латвії запроваджують обов'язкову вакцинацію для вчителів та лікарів [ Редактировать ]
Обов'язкову вакцинацію для вчителів і лікарів запроваджують у Латвії. З 15 жовтня, аби потрапити на роботу, працівники показуватимуть документ про повну вакцинацію або ж негативний тест на Covid-19.
Щоправда, тоді держава перестане оплачувати ці тести. Обмеження також стосуватимуться вихователів дитячих садків і працівників сфери соціального догляду.
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