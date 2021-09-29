Інші соціальні працівники також мають щепитися

Обов'язкову вакцинацію для вчителів і лікарів запроваджують у Латвії. З 15 жовтня, аби потрапити на роботу, працівники показуватимуть документ про повну вакцинацію або ж негативний тест на Covid-19.

Щоправда, тоді держава перестане оплачувати ці тести. Обмеження також стосуватимуться вихователів дитячих садків і працівників сфери соціального догляду.