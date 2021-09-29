В Украине назвали регионы с самой угрожающей ситуацией [ Редактировать ]
Ученые Национальной академии наук заявил о том, что в трех областях Украины заметно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Существенно осложнилась ситуация во многих регионах на юге и востоке страны.
Об этом свидетельствует прогноз НАН.
Так, согласно данным ученых, угрожающая ситуация:
- в Черновицкой области, где количество занятых коек сравнялась с уровнем прошлого пика,
- в Харьковской,
- в Луганской областях.
Ранее мы писали о том, что украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое тестирование лекарств.
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