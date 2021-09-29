Ученые Национальной академии наук заявил о том, что в трех областях Украины заметно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Существенно осложнилась ситуация во многих регионах на юге и востоке страны.

Об этом свидетельствует прогноз НАН.

Так, согласно данным ученых, угрожающая ситуация:

в Черновицкой области, где количество занятых коек сравнялась с уровнем прошлого пика,

в Харьковской,

в Луганской областях.

Ранее мы писали о том, что украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое тестирование лекарств.

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