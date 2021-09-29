Обнаружена связь между диабетом и размером одежды [ Редактировать ]
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Большинство из нас набрало вес, который отличный от того, каким он был в 21 год. Но эксперты предупреждают, что такая тенденция может нести угрозу серьезного состояния здоровья, даже если вы все еще сохраняете "здоровый вес".
"Как показывает практика, размер вашей талии должен быть таким же, как в 21 год. Если вы не можете надеть джинсы того же размера, значит у вас есть лишний вес и, следовательно, рискуете заболеть диабетом 2 типа", - прокомментировал профессор Рой Тейлор из Университета Ньюкасла изданию The Sun.
Ожирение - ключевой фактор развития диабета 2 типа. Но риску подвержены не только те, кто страдает ожирением, но и те, у кого размер одежды больше, чем в молодые годы.
"Здоровый вес" тоже не является гарантией
По данным Diabetes UK, около 10% людей с диабетом 2 типа имеют индекс массы тела, который ставит их в "здоровый" диапазон.
Однако наличие большего размера тела, чем вам за 20 лет, вовсе не означает, что вы точно заболеете диабетом 2 типа. Но может повысить риск заболеть этой хронической болезнью.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как медики назвали необычный симптом диабета. Также врачи назвали признаки "скрытого" сахарного диабета.
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