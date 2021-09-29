Курс евро упал до минимума [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 30,98 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 30 сентября установлен на таком уровне: 30,981 гривен за евро (-0,0525 грн). При этом курс евро на 29 сентября составляет 31,0335 гривен за евро.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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