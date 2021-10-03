Політичний детектив з елементами шпигунського скандалу та з любовною сюжетною лінією. Головний герой - Міхеіл Саакашвілі. У п'ятницю ввечері його заарештували в Грузії. Зараз він у СІЗО тбіліської в'язниці Руставі.

Про те, що Саакашвілі збирається в Грузію, де проти нього відкрили кілька кримінальних проваджень, - він розголосив доволі широко. Усе - аби підтримати рідну партію на місцевих виборах. (До речі, партія ця програє). І досі секрет, як він потрапив на батьківщину. Принаймні грузинська влада відкрила щодо нього ще одне провадження - за незаконний перетин кордону.

Поїздка Саакашвілі спричинила міжнародну колізію: з одного боку - його арешт у Грузії є логічним. Про це політика неодноразово попереджали. З іншого - офіційний Київ не може на це не реагувати. Оскільки Саакашвілі - український громадянин, та ще й на посаді...

І про детектив із затриманням, і про реакцію перших осіб, і про несподівану амурну історію - дивіться далі.

Це відео облетіло весь світ. Прем'єр-міністр Грузії офіційно підтверджує: експрезидента Міхеіла Саакашвілі заарештовано. Уже за годину грузинська поліція публікує відео: в оточенні оперативників, усміхненого Саакашвілі в кайданках ведуть у СІЗО.

Наступні два дні "справа Саакашвілі" не сходить із перших шпальт. Її коментують президенти, міністри, депутати й політологи. І з кожним новим повідомленням вона обростає додатковими подробицями: від незаконного перетину кордону до несподіваного кохання. То в чому ж обвинувачують колишнього президента Грузії? Навіщо він повернувся додому? І що тепер буде з одним із найекстравагантніших політиків?

З цього відеозапису все й почалося. Напередодні арешту Міхеіл Саакашвілі дотримався обіцянки й таки прилетів у Грузію.

Міхеіл Саакашвілі:

Я приїхав, щоб допомогти вам. Іншого виходу у нас не було. Я не боюся нічого, не бійтеся і ви.

Про те, що експрезидента затримають - сумніву не було. Ще сім років тому проти нього відкрили низку кримінальних проваджень. Саакашвілі обвинувачували в корупції та незаконному помилуванні вбивць відомого банкіра. А у 2018 році навіть заочно засудили до трьох років тюрми. Від грузинського правосуддя Міхеіл переховувався в Україні. У 2015 з рук Петра Порошенка отримав український паспорт. Встиг попрацювати губернатором Одещини й публічно почубитися з тодішнім міністром Аваковим.

Через критику Порошенка, вже 2017 року Саакашвілі офіційно позбавили українського громадянства і кримінальні провадження відкрили вже в... Україні. Далі - була спроба сховатися від силовиків на даху, арешт, депортація та кілька невдалих спроб прорватися через кордон. І зрештою, два роки тому, вже за президенства Зеленського, Міхо хлібом-сіллю зустрічають в аеропорту.

Он не думал, не колебался. Это человек, у которого слова не росходятся с делом. После первого тура он сказал, что мне надо вернуть гражданство. И он вернул. Пацан сказал, пацан сделал.

Після повернення в Україну Саакашвілі прогнозували політичну кар'єру. На Банковій навіть планували призначити його віцепрем'єром із впровадження реформ. Але передумали. Зрештою, Міхеіл Ніколозович став головою виконкому Національної ради реформ. Утім, Саакашвілі ніколи не приховував - його серце завжди з Грузією. І він - неодмінно повернеться. Торік через такі заяви навіть було дипломатичне протистояння Києва з Тбілісі.

Дмитро Кулеба, міністр МЗС України:

І кожна його заява закінчується тим, що кожного українського посла викликають в МЗС Грузії й висловлюють йому там своє невдоволення заявами пана Саакашвілі. Тобто тут дисбаланс в чому: що приватна особа виступає, а держава за це перепрошую відгрібає.

Улітку 2020 року Саакашвілі так і не наважився повернутися в Грузію, бо на нього там чекало ув'язнення. Утім, цієї політичної осені, у переддень місцевих виборів, політик таки прилетів на батьківщину. Далі - спецоперація, брифінг грузинського прем'єра і Саакашвілі - за ґратами.

Реагувати на ситуацію спершу довелося вітчизняному МЗС.

Олег Ніколенко, речник МЗС України:

Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Міхеіла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги.

Згодом - президенту.

Володимир Зеленський, президент України:

Я, як президент, повинен думати про нього, як про громадянина України, а чому він так зробив? Є там місцеві вибори, напевно, він думав, що це такий політичний крок, напевно, хоч я не знаю. Вважаю, що це не правильно, все ж таки він в державній владі знаходиться, і це не правильно.

За словами Зеленського, Саакашвілі не радився з Банковою про повернення в Грузію. Та й сам приїзд Міхо - ще той детектив. Квитки на авіарейс, які він напередодні публікував у соцмережах, виявилися фейком. Бо на борт того літака він так і не сів.

У Грузії проти нього відкрили ще одне провадження - за незаконний перетин кордону. Водночас українське МЗС наголошує: у внутрішні справи Грузії не втручається. У Тбілісі кажуть: занепокоєння Києва розуміють.

Давид Залкаліані, міністр закордонних справ Грузії:

Спокійно, мирно ми надамо роз'яснення з усіх питань. І наші відносини з Україною так само розвиватимуться, як розвивалися до цього. Неприпустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною.

Повернення Саакашвілі підігріло й не без того напружену ситуацію в Грузії. Опозиція, ідейним лідером якої є колишній президент, сподівалася мобілізувати протестні настрої та домогтися розпуску парламенту. Вони відкрито називали місцеві вибори - своєрідним референдумом. Проте, схоже, що перезавантаження влади не вийде. За даними грузинського Центрвиборчкому, керівна партія набрала понад 46 відсотків голосів. І ситуація з арештом Саакашвілі - навпаки зіграла їм на користь.

Каха Каладзе, мер Тбілісі, член партії "Грузинська мрія":

Міхеіл Саакашвілі винний. І природно, що він має відповісти за скоєне.

Не вщухають пристрасті щодо політика й в Україні. І не лише політичні... Народна депутатка від "Слуг", Єлизавета Ясько, оприлюднила відео, де напередодні арешту вони з Саакашвілі говорять про почуття одне до одного.

Думаю, що просто треба оголосити, що ми разом і ми закохані один в одного.

І це зізнання наробило не менше шуму, аніж арешт. Оскільки ще в середині вересня дружина Саакашвілі, Сандра Рулофс, виклала фото зі спільного відпочинку в Греції. Сама Єлизавета Ясько - в Трускавці, так прокоментувала ситуацію:

Єлизавета Ясько, народний депутат, "Слуга народу":

Зараз я, і особисто, і політично, не можу мовчати. І для мене важливо захищати його, як людину, яка є дуже близькою мені. Але також ця людина є громадянином України. І як політик мушу це робити.

Подальша доля Саакашвілі - інтрига найвищого калібру. Президентка Грузії вже заявила - про помилування і мови не може бути. Сам Міхеіл не визнає своєї провини. А без цього, навіть технічно, з нього неможливо зняти судимість. Наразі він вже оголосив себе політв'язнем та розпочав голодування.