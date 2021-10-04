Путин никогда не был против встречи с Зеленским - Кремль [ Редактировать ]
Источник: DW
Президент России Владимир Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но предпосылок для ее проведения нет.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нет предпосылки для встречи президентов до конца года.
"… президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести. Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не отфиксировали", - заявил он.
Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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