НАТО не нужна холодная война с Россией - Столтенберг [ Редактировать ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-членов альянса к поддержке взаимодействий с Россией. Это должно помочь избежать холодной войны или гонки вооружений.
Об этом он сказал во время выступления в Джорджтаунском университете.
"Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений", - заявил Столтенберг.
В частности, генсек отметил, что отношения между НАТО и Россией сегодня находятся на самой низкой ступеньке со времен холодной войны.
Ранее Кулеба сообщил, что ждет прорывных решений на октябрьском саммите Украина-ЕС.
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