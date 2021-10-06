Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк решил продать свою золотую олимпийскую медаль. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она - честь и гордость нашей страны и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги, передать на благотворительную помощь больным детям!

Борец попросил своих подписчиков высказаться по поводу этой идеи. Если большинство поддержит такое решение - медаль выставят на торги.

Жан Беленюк является двухкратным чемпион мира по греко-римской борьбе и серебряным чемпионом Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года. На Олимпиаде в Токио он завоевал золотую медаль - единственное для Украины "золото" Игр-2020. С 2019 года он является народным депутатом в Верховной Рады от партии "Слуга народа".

Как сообщали "Подробности", украинская Олимпийская сборная привезла из Токио 19 медалей: 12 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотую.