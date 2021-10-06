Новий артоб'єкт представили під час жалобних заходів у Бабиному Яру [ Редактировать ]
Авторка "Кришталевої стіни плачу" - відома художниця Марина Абрамович. Новий артоб'єкт представили під час офіційних жалобних заходів у Бабиному Яру. Участь у них взяли Президенти України, Ізраїлю та Німеччини. Державний симфонічний оркестр Німеччини виконав 13 симфонію Шостаковича "Бабин Яр". Також виступили музиканти з Ізраїлю, США, Литви, Естонії та Бельгії. У пам'ять про загиблих зачитали молитву. Після цього слово взяли лідери країн.
Володимир Зеленський, президент України:
У цьому місці нацисти розстріляли понад сто тисяч людей. У цьому місці важко говорити, на тисячу років його окупувала тиша. У цьому місці важко дихати. Тисячі дітей зробили свій подих. Урочище Бабин Яр. Що пронизане плачем і криком. Місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає стороною.
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За різними даними, тоді загинули від дев'яноста до ста тисяч людей. Із них приблизно 65-70 тисяч євреїв. Сьогодні в меморіальному комплексі Бабин Яр розпочалися офіційні церемонії вшанування пам'яті жертв. Побувала на відкритті моя колега Ксенія Барвіненко.
Спочатку він відвідає село Корюківку на Чернігівщині, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року.
Ученый получил звание посмертно
Саме цього дня 41-го року почалися наймасовіші розстріли єврейського населення Києва. Тоді усього за два дні загинули майже 34 тисячі людей. Нацисти їх масово знищували за іншу національність і віру. Розстрілювали і малих, і старих. Цинічно і без жалю.
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