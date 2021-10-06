Авторка "Кришталевої стіни плачу" - відома художниця Марина Абрамович. Новий артоб'єкт представили під час офіційних жалобних заходів у Бабиному Яру. Участь у них взяли Президенти України, Ізраїлю та Німеччини. Державний симфонічний оркестр Німеччини виконав 13 симфонію Шостаковича "Бабин Яр". Також виступили музиканти з Ізраїлю, США, Литви, Естонії та Бельгії. У пам'ять про загиблих зачитали молитву. Після цього слово взяли лідери країн.

Володимир Зеленський, президент України: