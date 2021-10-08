Народный депутат Анна Скороход, которую вместе с Антоном Поляковым одновременно исключили из фракции "Слуга народа", потеряла сознание в Верховной Раде. Об этом сообщают "Вести".

Парламентарию стало плохо в кабинетах комитета Верховной Рады, она потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь.

15 ноября 2019 года Поляков и Скороход были исключены из фракции "Слуга народа". Причиной исключения стало нарушение народными депутатами договоренностей относительно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию. После этого вступили в депутатскую группу "За будущее".

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Напомним, утром 8 октября стало известно о том, что Антон Поляков умер в автомобиле такси. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.

Политика в бессознательном состоянии обнаружили патрульные, которые остановили такси за нарушение правил дорожного движения.

В прокуратуре Киева назвали официальную причину смерти Полякова по результатам вскрытия: острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.