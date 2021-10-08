Соратница Полякова Анна Скороход потеряла в Раде сознание - СМИ [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Народный депутат Анна Скороход, которую вместе с Антоном Поляковым одновременно исключили из фракции "Слуга народа", потеряла сознание в Верховной Раде. Об этом сообщают "Вести".
Парламентарию стало плохо в кабинетах комитета Верховной Рады, она потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь.
15 ноября 2019 года Поляков и Скороход были исключены из фракции "Слуга народа". Причиной исключения стало нарушение народными депутатами договоренностей относительно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию. После этого вступили в депутатскую группу "За будущее".
Напомним, утром 8 октября стало известно о том, что Антон Поляков умер в автомобиле такси. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.
Политика в бессознательном состоянии обнаружили патрульные, которые остановили такси за нарушение правил дорожного движения.
В прокуратуре Киева назвали официальную причину смерти Полякова по результатам вскрытия: острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.
по теме
Кресло спикера освободилось еще в четверг, но назначение нового главы парламента пришлось перенести
Перед возвращением в Грузию Саакашвили сделал публичное признание: у него роман со "Слугой народа"
18 октября народные депутаты парламентской фракции "Слуга народа"соберутся на заседание
Несколько дней назад ряд Telgram-каналов опубликовали информацию, согласно которой в течение сентября Артем Культенко якобы вел переговоры с окружением самого богатого человека в Украине
В четверг, 7 октября, Верховная Рада Украины закрыла пленарное заседание.