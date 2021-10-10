В Днепре пьяная 12-летняя девочка выпрыгнула с 7-го этажа [ Редактировать ]
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В Днепре 12-летняя девочка выпрыгнула с 7-го этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает "Днепр Час" со ссылкой на источники.
Инцидент произошел на улице Шевченко. Девочка-подросток распивала алкоголь со своим 13-летним другом. Она сидела на подоконнике, а потом якобы самостоятельно прыгнула вниз.
9 октября около 22:25 ее со множественными травмами привезли в Днепровскую областную клиническую больницу. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы брюшной полости и грудной клетки.
Сообщается, что перед тем как девочка выпала из окна, в помещение заходил мужчина с пистолетом и фонариком. Его задержала полиция, но официальных комментариев пока не было.
Напомним, что 5 октября в Киеве на Харьковском шоссе с 21 этажа многоэтажки выпал 8-летний мальчик.
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