В Запорожье мужчина выпал из окна, но зацепился за кондиционер (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В ночь на 20 сентября запорожские спасатели получили необычный вызов. Им сообщили о мужчине, который сидит на кондиционере многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В 01:11 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Мурманской Днепровского района Запорожья из окна упал человек. Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что на кондиционере пятого этажа сидит перепуганный мужчина, вцепившись в кабели и провода.
Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы добрались до пострадавшего и спустили мужчину на землю. Спасенным оказался мужчина 1994 года рождения. Он рассказал, что случайно выпал из окна и по счастливой случайности зацепился за кондиционер.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
Похожий случай был в августе в городе Теребовля Тернопольской области. 81-летняя женщина выпала с пятого этажа и застряла в веревках для сушки белья этажом ниже.
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