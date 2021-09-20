В ночь на 20 сентября запорожские спасатели получили необычный вызов. Им сообщили о мужчине, который сидит на кондиционере многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 01:11 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Мурманской Днепровского района Запорожья из окна упал человек. Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что на кондиционере пятого этажа сидит перепуганный мужчина, вцепившись в кабели и провода.

Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы добрались до пострадавшего и спустили мужчину на землю. Спасенным оказался мужчина 1994 года рождения. Он рассказал, что случайно выпал из окна и по счастливой случайности зацепился за кондиционер.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Похожий случай был в августе в городе Теребовля Тернопольской области. 81-летняя женщина выпала с пятого этажа и застряла в веревках для сушки белья этажом ниже.