До річниці трагедії Бабиного Яру встановили "Кришталеву стіну плачу" [ Редактировать ]
Війна, яку не можна забувати. І злочини, які не мають строку давності. Меморіальний центр Голокосту оприлюднив імена понад півтори сотні нацистів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру. Це були звичайні люди: інженери, вчителі, продавці. Всі різного віку. І після війни більшість повернулася до звичного життя. І нікого з них так і не було засуджено...
Та Бабин Яр - це трагедія, пам'ять про яку жива досі. До 80-х роковин масових розстрілів на їхньому місці відкрили новий арт-об'єкт – "Кришталеву стіну плачу". А цього тижня віддати шану загиблим до України приїхали президенти Ізраїлю та Німеччини, спікери парламентів з ЄС. За словами Володимира Зеленського, Бабин Яр є спільною трагедією єврейського та українського народів, яку в радянські часи намагалися замовчувати.
Володимир Зеленський, президент України:
У цьому місці нацисти розстріляли більше ста тисяч людей. У цьому місці важко говорити… на тисячу років його окупувала тиша. У цьому місці важко дихати. Тисячі дітей зробили свій подих. Урочище Бабин Яр. Що пронизане плачем і криком. Місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає стороною.
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Нацисти змушували в'язнів-музикантів грати, коли відправляли людей у газові камери або на розстріл.
Спочатку він відвідає село Корюківку на Чернігівщині, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року.
Загалом, по всьому місту, таких буде 80. Ці камені - нагадування про киян, які в роки окупації постраждали від гітлерівців.
Ученый получил звание посмертно
За різними даними, тоді загинули від дев'яноста до ста тисяч людей. Із них приблизно 65-70 тисяч євреїв. Сьогодні в меморіальному комплексі Бабин Яр розпочалися офіційні церемонії вшанування пам'яті жертв. Побувала на відкритті моя колега Ксенія Барвіненко.