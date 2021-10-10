Війна, яку не можна забувати. І злочини, які не мають строку давності. Меморіальний центр Голокосту оприлюднив імена понад півтори сотні нацистів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру. Це були звичайні люди: інженери, вчителі, продавці. Всі різного віку. І після війни більшість повернулася до звичного життя. І нікого з них так і не було засуджено...

Та Бабин Яр - це трагедія, пам'ять про яку жива досі. До 80-х роковин масових розстрілів на їхньому місці відкрили новий арт-об'єкт – "Кришталеву стіну плачу". А цього тижня віддати шану загиблим до України приїхали президенти Ізраїлю та Німеччини, спікери парламентів з ЄС. За словами Володимира Зеленського, Бабин Яр є спільною трагедією єврейського та українського народів, яку в радянські часи намагалися замовчувати.

Володимир Зеленський, президент України: